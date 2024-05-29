Bayrampaşa'da Abartı Egzozlu Motosiklet Sürücüleri Polisten Kaçtı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Abartı Egzozlu Motosiklet Sürücüleri Polisten Kaçtı

Bayrampaşa'da abartı egzoz takıp çevreye rahatsızlık veren iki motosiklet sürücüsü, kendilerini durdurmak isteyen polislerden kaçıp o anları sosyal medyada 'Yakalayabilene Aşk Olsun' diye paylaştı. Polis ekipleri, 2 sürücüyü kısa sürede yakalayıp abartı egzoz, kask takmamak, dur ihtarına uymamak ve makas atmak suçlarından toplamda 30 bin 148 lira para cezası kesti.

29.05.2024 12:20
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Bayrampaşa'da abartı egzoz takıp çevreye rahatsızlık veren iki motosiklet sürücüsü, kendilerini durdurmak isteyen polislerden kaçıp o anları sosyal medyada "Yakalayabilene Aşk Olsun" diye paylaştı. Polis ekipleri, 2 sürücüyü kısa sürede yakalayıp abartı egzoz, kask takmamak, dur ihtarına uymamak ve makas atmak suçlarından toplamda 30 bin 148 lira para cezası kesti.

Olay 26 Mayıs Pazar akşamı Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki motosiklet sürücüsü Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında eğlenmek için abartı egzozlu motosikletleri ile gezmeye başladı.

Polisten kaçıp "Yakalayabilene Aşk Olsun " şeklinde paylaştılar

Kalabalığa girmek isteyen iki motosiklet sürücüsünü fark eden polis ekipleri, sürücülere "dur" ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüleri, yakalanmamak için hemen uzaklaştı. O anları cep telefonu ile kayda alan sürücülerin, görüntüleri sosyal medyada "Yakalayabilene Aşk Olsun " şeklinde paylaştığı tespit edildi.

Polis ekipleri kısa sürede yakaladı

Bunun üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iki sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yakalanan iki sürücüye "abartı egzoz, kask takmamak, dur ihtarına uymamak ve makas atmak" suçlarından ayrı ayrı 15 bin 74 lira olmak üzere toplamda 30 bin 148 lira para cezası kesildi. İki motosiklet trafikten men edilirken bir sürücünün ehliyeti iptal edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Bayrampaşa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Abartı Egzozlu Motosiklet Sürücüleri Polisten Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Abartı Egzozlu Motosiklet Sürücüleri Polisten Kaçtı - Son Dakika
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