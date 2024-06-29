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Bayrampaşa'da çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde yol bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çöken yolun çukuruna düşen Forklift'in vinç yardımıyla çıkarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesinde bulunan Ayrancı Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir forklift, bilinmeyen sebeple çöken yolun içerisine düştü. Forklift'in çukura düştüğünü gören sanayi sitesi çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çukura düşen forklift vinç yardımıyla çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çukura düşen forklift'in çıkarılması için olay yerine vinç sevk edildi. Olay yerine gelen vincin çukura düşen forklifti çıkardığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına ile kaydedildi.