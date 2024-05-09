Bayrampaşa'da Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayrampaşa'da Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Bayrampaşa\'da Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri tarafından emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

09.05.2024 16:30  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanılması için uyarıda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförlerinin ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol etti. Öte yandan ekipler, otobüs şoförlerine ve yolculara emniyet kemeri kullanmaları için uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kemer kullandığı zaman risklerin azalma oranları hakkında da bilgi verildi.

"Öncelikle kazasız sonrasında kemerli yolculuklar diliyoruz"

Denetim hakkında konuşan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Tunay Başarık, "4-10 Mayıs Trafik ve Yardım Haftası sebebiyle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimler yapmaktayız. Yaptığımız denetimlerin amacı, yolcularımızın emniyet kemeri denetimini artırmak ve alışkanlık kazandırmak. Emniyet kemeri muhtemel trafik kazalarında can kaybını yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Yolcularımıza ve araç şoförlerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Öncelikle kazasız sonrasında kemerli yolculuklar diliyoruz. Teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Demokrasi, 15 Temmuz, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 CHP Milletvekili arıcı kıyafetiyle mecliste konuşma yaptı CHP Milletvekili arıcı kıyafetiyle mecliste konuşma yaptı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement