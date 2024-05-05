Bayrampaşa'da Eski Ortak Kadını Silahla Vuran Şahıs Kendisini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayrampaşa'da Eski Ortak Kadını Silahla Vuran Şahıs Kendisini Vurdu

Bayrampaşa'da bir şahıs, eski ortağı olan kadını silahla vurduktan sonra kendisini de vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

05.05.2024 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da sokak ortasında eski ortağı olan kadını silahla vuran şahıs ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde'sinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, eski ortağı olan kadının çalıştığı yerin yakınına arabayla geldi. Şahsın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürüdü. Kadının elinde bıçakla kedisine doğru geldiğini gören adam silahını çıkardı. Şahıs, önce eski ortağı olan kadını sonrada kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Eski Ortak Kadını Silahla Vuran Şahıs Kendisini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:19:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Eski Ortak Kadını Silahla Vuran Şahıs Kendisini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement