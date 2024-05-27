Bayrampaşa'da Galatasaray taraftarına çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Galatasaray taraftarına çarpan sürücü kaçtı

Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelip, elini kaldırarak kendisine doğru koşan taraftara çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından sürücü kaçarken, taraftar beyin kanaması geçirerek ağır yaralandı.

27.05.2024 15:46
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Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelip, elini kaldırarak kendisine doğru koşan taraftara çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçti. Ardından ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç savrularak yere düşerken; sürücü ise gaza basarak kaçtı. Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan taraftarın beyin kanaması geçirip, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün taraftarların arasından geçtiği görülüyor. Bir taraftarın elini kaldırarak araca doğru koştuğu; otomobilin de şahsa çarptığı kameraya yansıyor. Taraftarın savrularak yere düştüğü otomobil sürücüsünün ise gaza basarak kaçtığı yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Galatasaray taraftarına çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika

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