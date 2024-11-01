Bayrampaşa'da kanlı olay: Damadı vurup intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayrampaşa'da kanlı olay: Damadı vurup intihar etti

Geniş Video İzle

Kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurarak öldüren adam, ardından intihar etti.

01.11.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da dehşet: Önce damadını sonra kendisini vurdu

Kızıyla boşanmasındaki damadını silahla vurarak öldüren adam ardından intihar etti

İSTANBUL - Bayrampaşa'da gece saatlerinde bir adam, kızıyla boşanma aşamasındaki damadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Bayrampaşa Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u konuşmak için gece saatlerinde işletmeye çağırdı. Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, damadını vurarak öldürdü. Girgin daha sonra aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Olay yerine gelen diğer dükkan sahipleri, işletmenin hala kapalı olması üzerine kapıya vurdu. Kapı açılmayınca içeri giren esnaf, Girgin ile Timur'un cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyan yakınları ise, olay yerine koştu. İki adamın ölüm haberiyle yıkılan aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı. Cenazeler ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayrampaşa, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da kanlı olay: Damadı vurup intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da kanlı olay: Damadı vurup intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.