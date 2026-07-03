Bayrampaşa'da Kaza: Sürücü Şükrediyor - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Kaza: Sürücü Şükrediyor

Bayrampaşa\'da Kaza: Sürücü Şükrediyor
03.07.2026 16:58
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Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kaza yaptı, babası oğlunu teselli ederek insan sağlığının önemini vurguladı.

Bayrampaşa'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kazaya neden olan gözü yaşlı oğluna sarılarak onu teselli eden babası, "Biz de cana değil mala gelmesine şükrediyoruz. Yapacak bir şey yok. En önemlisi karşı tarafta herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması" dedi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 MPC 811 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta dönmeye çalışan 34 HPM 440 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 MPC 811 plakalı otomobil ağaçlık alana savruldu. Kazanın olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını tespit etti.

"Biz de cana değil mala gelmesine şükrediyoruz, hamd ediyoruz"

Kaza sonrası olay yerine gelen 34 MPC 811 plakalı otomobili kullanan gencin babası, ağlayan oğluna sarılarak onu teselli etti. Sürücünün babası, "Biz de cana değil mala gelmesine şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Yapacak bir şey yok. En önemlisi karşı tarafta herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması. Önemli olan insan sağlığı. Mal yerine gelir ama can yerine gelmez. Kalp kırılacağına mal kırılsın, önemli olan herkesin sağ salim olması" şeklinde konuştu.

"Audi sürücüsü hızını ayarlayamayınca ön tamponuyla çarptı"

Kazaya tanık olan Edip Durmaz ise, "Ben bisikletle sağ şeritten geliyordum. Işık sarıya dönmeye başlamıştı, bir iki saniye sonra da kırmızı yandı. Audi sürücüsü 'yetişirim' diye hızlandı. Kızın kullandığı araç kırmızı ışığa yakalandı. Audi sürücüsü hızını ayarlayamayınca ön tamponuyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı, kaldırıma çarptı. Kopan lastik de iki araca çarptı. Kaza bu şekilde gerçekleşti. Audi sürücüsü, hızlı geldiğini görünce buradaki aracın bekleyeceğini düşündü ama karşı taraftaki sürücü onu fark edememiş olabilir. Çarpmanın ardından abla büyük şok yaşadı. Sonuç olarak sürücü sarı ışıkta hızlandı ve kırmızı ışıkta geçti" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da Kaza: Sürücü Şükrediyor - Son Dakika

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