Bayrampaşa'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Bir vatandaş kazadan saniyelerle kurtuldu
İSTANBUL - Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracının, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 10 araca zarar verdiği; 5 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayrampaşa'da Kazada 5 Yaralı, Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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