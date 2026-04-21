Bayrampaşa'da Kesici Aletli Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Bayrampaşa'da bir okulun çevresinde kesici aletle gezdiği ihbar edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Prof. Dr. Muharrem Ergin Ortaokulu çevresinde gezen yaşı küçük şüpheliyi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Üzerinde kesici aletle gezdiği ileri sürülen şahıs için polis sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Asayiş Büro Mobil Okul Timi, şüpheliyi gözaltına aldı. 13 yaşındaki şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL