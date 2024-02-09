Bayrampaşa'da öldürülen gencin, bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da öldürülen gencin, bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Bayrampaşa\'da öldürülen gencin, bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Bayrampaşa'da yol verme tartışmasından çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden Muhammed Oral'ın darp edildiği ve bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

09.02.2024 23:54
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Bayrampaşa'da öldürülen gencin, bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da yol verme tartışmasından çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden Muhammed Oral'ın darp edildiği ve bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay geçen Cumartesi gecesi Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, İddiaya göre motosikletle seyir halinde olan M.O ve S.A ile motosikletli 2 şahıs arasında yol verme meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Motosikleti kullanan Y.Y. ve K.A. tartıştıkları M.O.'yu vücudunun farklı yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan M.O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 3 saldırgan olaydan sonra kaçmış, Konu ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Y.Y., R.U. ve K.A'yı yakalamıştı. Delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları iddia edilen L.K. ve Ö.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 3 saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, gözaltına alınan L.K. ve Ö.D ise serbest bırakılmıştı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası yansıyan görüntüde Muhammed Oral'a bir kişinin yumruk attığı ardından Y.Y.'nin de bıçaklamaya çalıştığı görülüyor. Araya giren bir vatandaş engellemeye çalışırken bir şüpheli yumruk atıyor, daha sonrada Y.Y., Muhammed Oral'ı bıçaklıyor. Bıçaklanan Muhammed Oral'ın arkadaşı tarafından götürüldüğü güvenlik kamerasına yansıyor.

Kaynak: İHA

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