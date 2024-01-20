 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da sahte bandrollü sigara ve kağıdı üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 900 bin sahte bandrollü sigara kağıdı ele geçirildi.

Bayrampaşa\'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı
20.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:25
Abone Ol

Bayrampaşa'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sahte bandrollü 900 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan ve merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda, sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kurmuş oldukları düzenekle sahte bandrollü sigara ürettikleri imalathanenin yerini tespit etti. Söz konusu imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç., N.K. ve M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İmalathanede yapılana aramada, 10 sigara kağıdı basma makinası, 2 kağıt kesme makinası, 900 bin basılmış sigara kağıdı ve sigara kağıdı basmada kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bayrampaşa, Operasyon, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Sahte Bandrollü Sigara İmalathanesine Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement