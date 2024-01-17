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Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki yangında kundaklama iddiası - Son Dakika
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Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki yangında kundaklama iddiası

Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında mahsur kalan 5 işçinin kurtarılmasının ardından kundaklama iddiası ortaya atıldı. Polis ekipleri, olayı incelemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya girip çıktığı ve ardından dumanların yükseldiği görülüyor.

Bayrampaşa\'da sanayi sitesindeki yangında kundaklama iddiası
17.01.2024 - 22:32,  Güncelleme: 22:33
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Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki yangında kundaklama iddiası

İSTANBUL - Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde önceki gün çıkan ve mahsur kalan 5 işçinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı yangında, kundaklama iddiası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, yangını çıkaran şüphelinin binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesinde bulunan İşkent Sanayi Sitesindeki iki farklı blokta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre sitede bulunan bir bloktaki paletler yanmaya başlamış, yangını gören vatandaşlar durumu sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber vermişti. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmada 5 işçi kurtarılırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülmüştü.

Kundaklama iddiası

Sanayi sitesinde meydana gelen yangında kundaklama iddiası öne sürüldü. Yangının bir kişi tarafından çıkarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin içeri girdiği anda elinde malzemelerle girip iki defa çıktığı görülüyor. Şüphelinin içeriden çıkmasının ardından da dumanlar yükseldiği güvenlik kamerasına yansıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA
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