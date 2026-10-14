BBC'ye göre Birleşik Krallık'ta her 4 dakikada bir otomobil çalınıyor - Son Dakika
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BBC'ye göre Birleşik Krallık'ta her 4 dakikada bir otomobil çalınıyor

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BBC'ye göre Birleşik Krallık genelinde her 4 dakikada bir otomobil çalınıyor; İngiltere ve Galler'de bu suç son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 arttı. Geçen ay 32 emniyet teşkilatının katıldığı operasyonda en az 286 kişi gözaltına alındı ve 319 araca el konuldu.

Birleşik Krallık genelinde her 4 dakikada bir otomobil hırsızlığı yaşanırken, İngiltere ve Galler'de araç hırsızlıkları son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 arttı.

Birleşik Krallık'ta araç hırsızlığı, giderek daha organize hale gelen suç ağlarının da etkisiyle büyüyen bir sorun haline geldi. Sipariş üzerine çalınan otomobiller saatler içinde parçalanırken, bazı araçlar yurt dışına gönderiliyor, bazıları ise başka suçlarda kullanılıyor. İngiliz yayın kurumu BBC'ye göre, Birleşik Krallık genelinde her 4 dakikada bir otomobilin çalınırken, İngiltere ve Galler'de araç hırsızlıkları son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 arttı. BBC, çalınan bazı araçların yeni plakalar takıldıktan sonra Birleşik Krallık'ta veya yurt dışında satıldığını, bazılarının ise uyuşturucu ticareti ile insan kaçakçılığı faaliyetlerinde ya da soygun ve evlere girme gibi suçlarda kaçış aracı olarak kullanıldığını yazdı.

İngiliz polisi ise çalınan araçların çoğunun Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi ülkelere gönderildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay en az 286 kişi gözaltına alındı

İngiltere ve Galler'de bildirilen araç hırsızlığı vakaları geçen yıl yüzde 5 azalarak 119 bine geriledi. İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ise vaka sayıları büyük ölçüde değişmeyerek yıllık bazda sırasıyla yaklaşık 5 bin ve bin 200 seviyesinde kaldı. Geçtiğimiz ay 32 emniyet teşkilatının katılımıyla düzenlenen operasyon sonucunda en az 286 kişi gözaltına alındı ve 319 araca el konuldu.

Yılda 300 bin sterlin kaynak

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl araç hırsızlığı vakalarının yalnızca yüzde 3'ünde şüpheliler hakkında dava açıldığını veya mahkemeye çıkmaları için resmi çağrı yapıldığını bildirdi. Bakanlık, organize araç hırsızlığıyla mücadelede polise destek vermeyi sürdüreceğini ve bu alandaki çalışmaların güçlendirilmesi için yılda 300 bin sterlin kaynak sağladığını açıkladı.

Kaynak: İHA
Birleşik KrallıkİngiltereGüvenlikOtomobil3. SayfaGallerDünyaBbcSuçSon Dakika

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