BDDK Başkanı Süslenip Bankayı Dolandırdılar

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Kendilerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak tanıtarak özel bir bankayı 376 bin TL dolandıran 3 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul'da kendilerini BDDK Başkanı olarak tanıtan kişiler, özel bir bankayı arayarak, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 bin lira ödeme yapmaları gerektiğini iletti.

Şüpheliler, telefonda görüştükleri banka yöneticisine Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini ve paranın kendilerine İBAN yoluyla iletilmesi gerektiğini belirttiler. Yönetim kurulu başkanı A.K.'nin onayı sonrası para transferi gerçekleşti. Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheli ise, bankanın yönetim kurulu başkanı A.K.'ye yemek randevusu verdi.

Teyit için aradıklarında dolandırıldıklarını öğrendiler

Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheliler yönetim kurulu başkanı A.K.'ye verdikleri yemek randevusu sonrası banka durumu teyit etmek için BDDK ile iletişime geçti. Yemek randevusu için BDDK ile teyit görüşmesi yapıldığında BDDK'nın bu işlemlerden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Banka ise dolandırıldıklarını fark ederek durumu BDDK'ya bildirdi. Banka, kendilerini BDDK başkanı olarak tanıtan şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli suçu birbirine attı

Tutuklanan şüpheli A.D. ifadesinde, diğer şüpheli Y.B. isimli şahsın kendisinin banka hesabı olmadığından kendisine para geleceğini söyleyerek İBAN bilgilerini istediğini, bu bilgiyi paylaşması sonrasında hesabına 376 bin TL para geldiğini ve bu tutarların tamamını çekim işlemi gerçekleştirerek Y.B'ye teslim ettiğini söyledi.

Diğer şüpheli Y.B. ise verdiği ifadesinde, Ü.D.'nin kendisini arayarak işi gereği abisi A.D.'nin hesabına para geleceğini ve A.D.'nin çalıştığından dolayı bu parayı teslim alıp kendisine götürmesini söylediğini, kendisinin A.D. ile parayı çektikten sonra poşet içerisine koydukları yüklü miktarda parayı Ü.D.'ye teslim ettiğini ifade etti.

"Başına bir sıkıntı gelirse para müşterilerden geldi de"

Şüpheli Ü.D. ifadesinde, Y.B.'nin çevresinde bulunan kişilerden banka hesaplarını para karşılığında satın aldığını, hesaba gelen paraları hesap sahibi kişilere çektirdikten sonra teslim aldığını, A.D.'nin son zamanlarda paraya sıkıştığı için banka hesabını Y.B.'ye verdiğini Y.B.'nin, A.D.'ye 'hesaba gelecek paralardan başına bir sıkıntı gelirse gelen para Ü.D.'nin müşterilerinden geldi de' dediğini, paraların çekilmesi ve teslim alınması ile bir alakasının olmadığını belirtti.

Şüpheliler hakkında, 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. - İSTANBUL