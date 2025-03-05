BDDK Başkanı Süslenip Bankayı Dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

BDDK Başkanı Süslenip Bankayı Dolandırdılar

BDDK Başkanı Süslenip Bankayı Dolandırdılar

Üç kişi, kendilerini BDDK Başkanı tanıtıp bankayı 376 bin TL dolandırdı. Hapis istemiyle dava açıldı.

05.03.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendilerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak tanıtarak özel bir bankayı 376 bin TL dolandıran 3 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul'da kendilerini BDDK Başkanı olarak tanıtan kişiler, özel bir bankayı arayarak, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 bin lira ödeme yapmaları gerektiğini iletti.

Şüpheliler, telefonda görüştükleri banka yöneticisine Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini ve paranın kendilerine İBAN yoluyla iletilmesi gerektiğini belirttiler. Yönetim kurulu başkanı A.K.'nin onayı sonrası para transferi gerçekleşti. Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheli ise, bankanın yönetim kurulu başkanı A.K.'ye yemek randevusu verdi.

Teyit için aradıklarında dolandırıldıklarını öğrendiler

Kendisini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheliler yönetim kurulu başkanı A.K.'ye verdikleri yemek randevusu sonrası banka durumu teyit etmek için BDDK ile iletişime geçti. Yemek randevusu için BDDK ile teyit görüşmesi yapıldığında BDDK'nın bu işlemlerden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Banka ise dolandırıldıklarını fark ederek durumu BDDK'ya bildirdi. Banka, kendilerini BDDK başkanı olarak tanıtan şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli suçu birbirine attı

Tutuklanan şüpheli A.D. ifadesinde, diğer şüpheli Y.B. isimli şahsın kendisinin banka hesabı olmadığından kendisine para geleceğini söyleyerek İBAN bilgilerini istediğini, bu bilgiyi paylaşması sonrasında hesabına 376 bin TL para geldiğini ve bu tutarların tamamını çekim işlemi gerçekleştirerek Y.B'ye teslim ettiğini söyledi.

Diğer şüpheli Y.B. ise verdiği ifadesinde, Ü.D.'nin kendisini arayarak işi gereği abisi A.D.'nin hesabına para geleceğini ve A.D.'nin çalıştığından dolayı bu parayı teslim alıp kendisine götürmesini söylediğini, kendisinin A.D. ile parayı çektikten sonra poşet içerisine koydukları yüklü miktarda parayı Ü.D.'ye teslim ettiğini ifade etti.

"Başına bir sıkıntı gelirse para müşterilerden geldi de"

Şüpheli Ü.D. ifadesinde, Y.B.'nin çevresinde bulunan kişilerden banka hesaplarını para karşılığında satın aldığını, hesaba gelen paraları hesap sahibi kişilere çektirdikten sonra teslim aldığını, A.D.'nin son zamanlarda paraya sıkıştığı için banka hesabını Y.B.'ye verdiğini Y.B.'nin, A.D.'ye 'hesaba gelecek paralardan başına bir sıkıntı gelirse gelen para Ü.D.'nin müşterilerinden geldi de' dediğini, paraların çekilmesi ve teslim alınması ile bir alakasının olmadığını belirtti.

Şüpheliler hakkında, 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Dolandırıcılık, istanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Banka, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BDDK Başkanı Süslenip Bankayı Dolandırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: BDDK Başkanı Süslenip Bankayı Dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.