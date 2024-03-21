Bebek maması kutusundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Bebek maması kutusundan uyuşturucu çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evdeki bir bebek maması kutusunun içerisinden metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

21.03.2024 00:10  Güncelleme: 00:19
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Bebek maması kutusundan uyuşturucu çıktı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evdeki bir bebek maması kutusunun içerisinden metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.S.'nin adresinde arama yaptı. Gerçekleştirilen aramada, bir bebek maması kutusu içerisinde kapsüle gizlenmiş halde bir miktar metamfetamin maddesi ile geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise 150 grama yakın metamfetamin ve bir hassas terazi daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bebek maması kutusundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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