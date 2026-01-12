Bebek Otel\'de kaçak bölümler yıkılıyor

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.

Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Bebek Otel'in kış bahçesinin yıkımı yapılıyor. - İSTANBUL