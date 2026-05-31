Bebek Sahili'nde Tekne Yangını

Bebek Sahili'nde bir tekne alevlere teslim oldu. Diğer teknelerde bulunan vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Beşiktaş Arnavutköy'de bulunan Bebek Sahili'nde bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Tekne alevlere teslim olurken, yangını söndürmek için diğer tekneler de seferber oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgeye ihbar üzerine ekiplerin sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL