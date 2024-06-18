Bebek sahilindeki yatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Bebek sahilindeki yatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Beşiktaş Bebek sahilinde demirli bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında bir vatandaş kova ile yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası yatta maddi hasar meydana geldi.

18.06.2024 15:24
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Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangın esnasında bir vatandaş kova ile yangını söndürmeye çalışırken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. O esnada bir vatandaş bot ile yata yaklaşarak yanan yata kova ile su atarak müdahale etmeye çalıştı. O anlar kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası yatta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İtfaiye, Bebek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bebek sahilindeki yatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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