Bedirhan Şener'in Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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Bedirhan Şener'in Yargılanmasına Başlandı

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Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i öldürdü.

24.10.2024 22:06
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Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in yargılanmasına başlandı

ANKARA - Ankara'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, eski bakan Abdüllatif Şener ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Mahkeme, yargılamanın başladığını belirterek kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Şener'e söz verdi.

"Halüsinasyonlar görüyordum"

Olayın yaşandığı gün takip edildiğini iddia eden Şener, "Korku içindeydim. Musibetler vardı. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonrada ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Ben öyle bir şey yapmazdım, hatırlamıyorum" dedi.

Şener'in annesi Berrin Şener ise, olay günü oğluna ulaşamadığını kendisinen zarar vermesinde dolayı endişelendiğini söyledi.

"Oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı"

Eşinin kendisini ve annesini Şener'in evine bıraktığını söyleyen anne Şener, "Eşim arabayı park ederken biz binaya girdik. Kapıyı çaldık, oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı. Ben merdivenlerden kaçtım. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorduk. Olay anında 2 el silah sesi duydum, hemen kaçtım" ifadelerinde bulundu.

Olayın tanığı eski bakan Abdüllatif Şener son günlerde oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyerek, "Telefonumuzu açmadı, kendisine zarar verebileceğini düşündük. Evine gittik. Ben aşağıda arabayı park ediyordum, kapı açılınca ateş etmiş" diye konuştu.

Sanık Şener'in kardeşi Şamil Şener ise şu beyanlara yer verdi:

"Abimin rahatsızlığını 6-7 yıl önce fark ettim. Oğlum var ismi Everest. İlk abimin bu durumunu 'Everest'i ne yapacağız' diye sormuştu, bende 'nasıl yani' dedim. Abim de 'siz beni anlamıyorsunuz, Everest benim oğlum' dedi. O zaman iyi olmadığını anlamıştım. Ben yurtdışına git gel yaparken görüşüyorduk. Amerika'dayken de online görüşüyorduk. Son zamanlarda abim daha da kötüleşmeye başladı. Geçmişte çok fazla tedavi gördü, anlaşılmadığını söylüyordu. Kendisinde öfke nöbeti vardı, bazen paranoyaları oluyordu, normal geçinmeye çalışıyorduk."

Sanık, tanık ve müşteki beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanarak hastaneden cezai ehliyetinin tespiti için rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi mahkemeden talep etti.

Savcının taleplerine sanık Şener, "Diyeceğim yoktur" diye karşılık verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma 5 Aralık saat 10.00'a ertelendi.

'Olayın geçmişi'

Yaşanan olay dün gece Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla vurdu. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şener, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bedirhan Şener\'in Yargılanmasına Başlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bedirhan Şener'in Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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