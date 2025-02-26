Bedirhan Şener'in Yargılanmasına Devam - Son Dakika
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Bedirhan Şener'in Yargılanmasına Devam

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in cinayet davasının duruşması yarın yapılacak.

26.02.2025 11:50
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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılanmasına yarın devam edilecek.

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı bir önceki duruşmada mahkemeye Adli Tıp Kurumu raporu gelirken, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden mahkemeye gönderilen raporda, Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisi yer almıştı. Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan esas hakkındaki mütalaada ise Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor istenilmesi talebini reddetmişti.

Bedirhan Şener'in yarın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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