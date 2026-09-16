Belarus'ta 25 siyasi tutuklu serbest bırakıldı, ABD iki şirkete yaptırımı kaldıracak - Son Dakika
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Belarus'ta 25 siyasi tutuklu serbest bırakıldı, ABD iki şirkete yaptırımı kaldıracak

Belarus\'ta 25 siyasi tutuklu serbest bırakıldı, ABD iki şirkete yaptırımı kaldıracak
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile ABD Özel Temsilcisi John Coale görüşmesinin ardından 25 siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Serbest bırakma karşılığında ABD, iki Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracak.

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile ABD'nin Özel Temsilcisi John Coale arasındaki görüşmelerin ardından 25 siyasi tutuklu serbest bırakılırken, ABD'nin iki Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldırması konusunda geçici anlaşmaya varıldı.

Belarus'ta siyasi tutukluların durumu, ülke ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerde önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Minsk ile Washington arasında tutukluların serbest bırakılmasına yönelik görüşmeler devam ederken, ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Coale, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir kez daha bir araya geldi. Coale yaptığı açıklamada, "Bugün 25 tutuklu serbest. Başkan Trump'ın doğrudan diplomasi konusundaki kararlılığı sonuç veriyor. Bu adım için Devlet Başkanı Lukaşenko'ya, destekleri için de Litvanya'daki dostlarımıza teşekkür ediyorum. ABD-Belarus ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğiz ve yakın gelecekte daha fazla kişinin serbest bırakılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

ABD, iki Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracak

Belarus devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre, siyasi tutukluların serbest bırakılması karşılığında ABD, iki Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracak.

Ülkede yasaklı olan insan hakları grubu Viasna, ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Coale'nin geçen yılın ortasından bu yana yüzlerce kişinin serbest bırakılmasını sağladığını ancak ülkede hala 900'den fazla siyasi tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

Lukaşenko, dün Coale ile bir araya gelmişti

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Aleksandr Lukaşenko ile geçtiğimiz yıl görüşmelere başlamış ve tutukluların serbest bırakılması karşılığında Belarus'a yönelik yaptırımları kademeli olarak hafifletmişti. Lukaşenko, dün Coale ile bir araya gelmişti. Görüşmede söz konusu kişilerin siyasi tutuklu olduğunu reddeden Lukaşenko, serbest bırakılan kişilerin yerine sürekli olarak yeni kişilerin tutukladığı yönündeki iddiaları da reddetmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Aleksandr Lukaşenko, İnsan Hakları, Dış Politika, 3. Sayfa, Belarus, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belarus'ta 25 siyasi tutuklu serbest bırakıldı, ABD iki şirkete yaptırımı kaldıracak - Son Dakika

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