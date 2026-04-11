Belçika'da Kaçak Askeri Teçhizat Ele Geçirildi - Son Dakika
Belçika'da Kaçak Askeri Teçhizat Ele Geçirildi

11.04.2026 18:14
Belçika'da İsrail'e gönderilmek üzere kaçak askeri malzemelere el konuldu, 33 kargo birimi bulundu.

Belçikalı yetkililer, İsrail'e kaçak şekilde gönderilmek üzere olan askeri teçhizata el konulduğunu açıklarken yerel basında yer alan haberlerde, operasyonda savaş uçağı parçaları ve çeşitli hedef tespit elemanları ile atış kontrolü unsurlarının da arasında yer aldığı 33 kargo biriminin ele geçirildiği belirtildi.

Belçika'nın Valon bölgesindeki Liege kentinde faaliyet gösteren Belçika-İsrail ortaklığı bir kargo şirketinin kaçak askeri malzeme transferi yapacağına yönelik ihbar yapıldı. Gelişme üzerine güvenlik güçleri tarafından Liege Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda gümrük birimlerine beyan edilmemiş askeri teçhizat tespit edildiği ve söz konusu malzemelere el konduğu bildirildi.

Olay Belçika'nın Flaman bölgesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu (STK) olan Vredesactie tarafından yapılan bir ihbarla ortaya çıktığı bildirildi. Söz konusu gelişmeler, Belçika'nın Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont tarafından da doğrulandı.

İsrail'e askeri destek verecek kargolara lisans verilmiyor

Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vredesactie tarafından yapılan ihbar üzerine hızlı şekilde harekete geçildi. Uyarıyı alır almaz iki saat içinde gümrükle temasa geçtik ve paketler engellendi" dedi.

Dolimont özellikle İsrail'e yönelik politikanın net olduğunu belirterek, "Bugünkü şartlarda İsrail'in askeri kapasitesini güçlendirecek hiçbir teçhizata lisans vermiyoruz" dedi.

Bu tür yasadışı kargolama girişimlerinin ilk kez yaşanmadığını belirten Dolimont, Liege üzerinden geçen benzer sevkiyatların daha önce de tespit edildiğini belirterek, askeri ürünlerin sivil malzemelerden ayırt edilmesinin her zaman kolay olmadığını vurguladı.

"33 kargo birimi ele geçirildi"

Belçika medyasında yer alan haberlere göre söz konusu baskında 33 kargo biriminde savaş uçağı parçaları, lazer ve hedef tespit elemanları ve atış kontrolü sağlayan özel ekipmanların ele geçirildiği bildirildi.

Flaman STK üyesi Hans Lammerant ise ihbarı kendilerinin yaptığını ve benzer şekilde daha önce yasadışı olarak 17 kez askeri malzeme transferinin yapıldığını bildiklerini söyledi. - LIEGE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belçika'da Kaçak Askeri Teçhizat Ele Geçirildi - Son Dakika

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
SON DAKİKA: Belçika'da Kaçak Askeri Teçhizat Ele Geçirildi - Son Dakika
