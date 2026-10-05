Belçika'da Lige ile Hainaut'ta öğrenci protestolarında 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Belçika'da Lige ile Hainaut'ta öğrenci protestolarında 16 kişi gözaltına alındı

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Fransa'dan Belçika'ya sıçrayan öğrenci protestoları Lige ile Hainaut'ta yeniden alevlendi; olaylarda 16 kişi gözaltına alındı. Hannut'ta ilkokul bahçesine sert bir maddenin düşmesi sonucu birkaç çocuğun yaralandığı bildirildi.

Fransa'da başlayan ve Belçika'ya sıçrayan öğrenci protestoları yeniden alevlendi. Çıkan olaylarda 16 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın ardından Belçika'ya sıçrayan öğrenci protestoları, Valon bölgesinde yer alan Lige ve Hainaut'da yeniden alevlendi. Sabah saatlerinden itibaren polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen öğrenciler birçok okulun önünde toplandı. İlk günlerde öğrenci ağırlıklı grupların katıldığı protestolara bugün maskeli kişilerin de katıldığı görüldü. Otobüs duraklarını ve çöp konteynerlerini ateşe veren gruplar, polise taş ve çeşitli cisimler fırlattı. Polis, göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Saint-Barthelemy çevresinde TOMA'lar kullanarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylarda 16 kişi gözaltına alındı. Hannut'ta ise sert bir maddenin ilkokul bahçesine düşmesi sonucu birkaç çocuğun yaralandığı bildirildi. Belçika'nın diğer bir önemli şehri olan Charleroi'da da protestolar patlak verdi.

Öğrenciler, geçen haftadan bu yana düzenledikleri eylemlerde daha iyi şartlar, daha erişilebilir bir eğitim, öğretmenlerin desteklenmesi ve reformların yeniden değerlendirilmesi gibi taleplerini dile getiriyor. Ancak yetkililer, bu taleplerin ifade edilme biçiminin şiddete ve tehlikeye dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor.

Fransızca konuşan toplulukları temsil eden Fédération Wallonie-Bruxelles Başkanı Elisabeth Degryse, hareketin bir kısmının Fransa'daki lise protestolarının etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "Evet, tartışma olmalı ama yer okuldur; sokak değil. Kesinlikle şiddet olmamalı" dedi.

Lige ve Hainaut belediyeleri, ailelere çocuklarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı. Polisin gün boyunca şehir merkezlerinde yüksek teyakkuz halini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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