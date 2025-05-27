Belediye aşevinin aracı, motosiklete çarptı

Tekirdağ Çorlu'da belediye aracı ile motosikletin karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde SGK ışıklar mevkiinde meydana geldi. Bir aracın yol vermesiyle bulunduğu yerden Çobançeşme Mahallesi istikametine dönüş yapan K.Ç., idaresindeki Çorlu Belediyesi Aşevi aracı ile sol şeritten Atatürk Bulvarı yönüne seyreden M.D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü M.D. yaralandı. Yaralı motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ