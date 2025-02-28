Belediye Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanına silahla saldıran şahıs gözaltına alındı

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Rize'de Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Kadın Kolları Başkanı'nı silahla vurarak yaralayan şahıs yakalandı.

Ardeşen Belediyesi'ne ait Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, yanlarındaki bir kişiyle tesislerde oturdukları sırada A.E. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu ve ayağına kurşun isabet eden CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seferoğlu'nun tedavisi Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ardeşen Kaymakamlığı tarafından açıklama yaparak olayın faili A.E.'ın gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Ardeşen Belediyesi sosyal tesislerinde yaşanan silahlı saldırı sonucu, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve bilinçlerinin açık olduğu bildirilmiş olup, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu tedavi amaçlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olayın faili şüpheli A.E. tespit edilmiş olup, Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin'e acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE