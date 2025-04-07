Belediye Başkanı ve Korumasını Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Belediye başkanını ve korumasını öldüren sanık hakim karşısında: "Sadece ayaklarına ateş ettim"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını tabancayla vurarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Öldürdüğü başkanın amcasının oğlu olan sanık, "Sadece ayaklarına ateş ettim" diyerek kendini savundu.

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u öldüren, makam şoförü Koray Kaya ve belediye personeli Ömer Şengül'ü de yaralamaktan tutuklanan Erdem Çelebi Şen (37), ilk kez hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan sanık Şen ile taraf avukatları, maktul Hilmi Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları ile diğer mağdur ve müştekiler katıldı.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Şen, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in 31 Mart 2024 seçimi döneminde kendisine işe alım sözü verdiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini iddia etti. Olay günü başkanla konuşmak istediğini belirten Şen, silahını yalnızca ayaklarına ateş etmek amacıyla kullandığını öne sürdü. Mahkeme başkanının "Konuşmaya giderken neden silah aldın?" sorusuna ise sanık, "Kolumu bacağımı kıracağını söylediği için korktum" cevabını verdi. Sanık Şen, olay anında öldürme amacıyla kendisine nişan almadığını savunarak, "Başkan silahını almak için sağ tarafından hamle yaptı. 'Bu beni vuracak' dedim, ben de silahımı çektim, ayaklarına doğru ateş ettim. Başkan silahını gösterdi ama ateş etmedi. Olayın heyecanıyla ateş ettim ama hedefim ayaklarıydı. Daha sonra başkan yere yığılınca tabancasını aldım. Mikail de geldi, ona 'Seninle işim yok' dedim. O da bana küfür etti. Ben nişan almadım, nasıl vurulduklarını bilmiyorum" dedi.

Ayrıca sanığın olay öncesinde sosyal medyada yaptığı "Nefesinizi sökerim" ve "Bu saatten sonra senin canın yanacak" şeklindeki tehdit içeren paylaşımlar da duruşma dosyasına yansıdı. Sanığın eşi A.Ş. de ifadesinde açık bir husumet olmadığını ancak eşinin verilen sözün tutulmaması nedeniyle yıprandığını söyledi.

Mikayil Çelikkol işe girdiği gün hayatını kaybetti

Mikayil Çelikkol'un kardeşi D.Ç., olayın ağabeyinin işe başlamasından kısa süre sonra gerçekleştiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Yaralanan makam şoförü Koray Kaya ise, doğrudan hedef alındığını ifade ederek, kaçarken kolundan yaralandığını söyledi. Olaydan 10 gün önce sanığın maktul Başkan Şen ile belediye makamında görüştüğünü anlatan Kaya, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

"Sanığın cezai sorumluluğunu azaltan haller başlığı altında düzenlenen müesseselerin hiçbirinin sanık üzerinde gerçekleşmediği kanaatindeyiz"

Öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen'in avukatı Şamil Kaya, yaptığı açıklamada sanığın cezai sorumluluğunu azaltacak herhangi bir durumun bulunmadığını belirterek, süreci takip ettiklerini ifade etti. Avukat Kaya, "Halihazırda eksik ifadeler ve duruşmaya katılamayanlar var. Eksikler bu süreçte tamamlanacak. İlk duruşma için huzurda alınan ilk ifadelerde gördük ki sanığın cezai sorumluluğunu azaltan haller başlığı altında düzenlenen müesseselerin hiçbirinin sanık üzerinde gerçekleşmediği kanaatindeyiz" diye konuştu.