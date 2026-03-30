Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası

30.03.2026 19:48  Güncelleme: 20:01
Kırşehir'in Özbağ Belde Belediye Başkanı İsmail Çanakçı hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle şizofreni hastası bir kişiyi darbettiği iddiasıyla şikayette bulunuldu. Olayın adli süreci devam ediyor.

Kırşehir'in Özbağ Belde Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın bir şizofreni hastasını darbettiği iddiasıyla hakkında şikayette bulunuldu.

"ŞİZOFRENİ HASTASINA KAFA ATTI" İDDİASI

İddiaya göre, Özbağ beldesi Yeni Mahalle'de ikamet eden S.B., sosyal medya paylaşımları nedeniyle kardeşinin belediye başkanı tarafından darbedildiğini öne sürdü. S.B. ifadesinde, bir araca bindiklerini ve evlerine gittiklerini, belediye başkanının da araçta bulunduğunu belirtti. S.B., evlerine vardıklarında belediye başkanının şizofreni hastası olan kardeşi B.B.'ye kafa attığını ve silah çektiğini iddia etti.

"ALNINA SİLAH DAYAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Gülay Gündüz, Özbağ kasabasında oturan dayısı B.B.'nin şizofreni hastası olduğunu ve belediye başkanı tarafından darbedildiğini öne sürdü. Olayla ilgili darp raporu alındığını ve şikayetçi olunduğunu ifade eden Gündüz, "Özbağ kasabasında ikamet eden şizofren hastası dayım, Belediye Başkanı İsmail Çanakçı tarafından darbedilmiş. Şizofren hastası dayımla konuşurken kafa atıp, alnına silah dayamış. Olayın peşini bırakmayacağım. Ben belediye başkanından yardımcı olmasını beklerdim" dedi.

Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı ise, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine kendilerinin de suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Çanakçı, kasabada vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını ifade ederek, kimseyle husumetlerinin olmadığını ve olamayacağını, vatandaşların can ve mal güvenliğinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Sosyal Medya, şizofreni, Şizofreni, Kırşehir, 3. Sayfa, Medya, Özbağ, Son Dakika

Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu’dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı... Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
Çin’den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba

20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:51
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil
19:38
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama
18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
