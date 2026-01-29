Aziz İhsan Aktaş duruşmasında 3'üncü gün tamamlandı: Duruşma yarına ertelendi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma, 3'üncü gününde devam ederken, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki yargılamada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, çok sayıda partili ve milletvekilleri de izleyici olarak katıldı.

"Ne bahsi geçen kişilerle ne de bir başkasıyla yaklaşılmayan gizli bilgi, avantaj sağlanacak hiçbir husus paylaşılmamıştır"

Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü tutuklu sanık Adnan Acar savunma yaptı. Sanık savunmasında, "İddianamede geçen bilirkişi raporunda da rekabetin engellenmesi konusunda açıklamalar yapılmış olup, kendi danışmanlıklarının da kullanılmaması ve piyasa şartlarında satın alınıp ya da kiralanan araçların temizlenebileceği belirtilmektedir. Elektronik satın alınması konusunda yaptığımız araştırmalarda kamu ihalelerinde kullanıldığını o gün teknik şartlarına son halinde ihtiyaçlarında görmüştük, tetkikini yapmıştık. Kurumların ihale sonuç forumlarında da aynı teknik araçların birçok farklı firmalar tarafından yüklenicilerin olduğunu görmüştük. Bu araçlar bir önceki ihalede ayrı ayrı araçlardı. Bunları tek bir araç haline getirerek araçların kullanımı açısından kamu yararına getirildi. İsteklilerin önünü kesmek amacıyla fiyat dışı unsur uygulanması iddialarıyla ilgili şunu söylemek istiyorum; İhale dokümanında itiraz sayısında 46, İkinci griler teklifimizde 0 adet teklif şikayet edildi. İddianame de bilirkişi raporlarına atıfta bulunarak, ihale iptal edilerek yapılmış bir şartnameden bahsedilmektedir. Buradaki değişiklik sonrasında da buradaki fiyat yaklaşık maliyeti yazdırılmakta tespit edilmiştir. Ne bahsi geçen kişilerle ne de bir başkasıyla yaklaşılmayan gizli bilgi, avantaj sağlanacak hiçbir husus paylaşılmamıştır. Aynı dönemde mevcut iş kapsamında 6-7 firmayla görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerde mevzuata uygundur. İdarenin teknik kapasitesini güçlendirmeye amaçlı yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmeler şartlanmaya müdahale edilmesi, rekabetin kısıtlanması ve avantaj sağlanması olmadığını, açık ihaleleri takip işlerine bakılarak, rekabetin engellenmesi iddia edilen araçların ne kadar kullanıldığı görülecektir" ifadelerini kullandı.

"Savcılığın iddiaları ihale öncesi sürece aittir"

Duruşmada savunma yapan görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Esenyurt Belediyesi İhale Komisyon üyesi Ali Fırat Baycan, "İşlem belgesi, firma tarafından sisteme yüklenmiş belgelerdir. Bu belgelerde eksiklik veya yanlışlık bulunan firmalar ilk oturumda elenir. İkinci oturumda kalan firmalar arasından ise en uygun teklifi veren firma ihaleyi kazanır. Komisyon üyesi olarak görevim tamamen bundan ibarettir. Savcılık, söz konusu ihalede usulsüzlük olduğunu ve ihaleye fesat karıştırıldığımı iddia etmiştir ve bu iddiasını teknik şartnamede belirli bir markanın ve modelin işaret edildiğini söyleyerek menetmiştir. Yani savcılığın iddiaları ihale öncesi sürece aittir. Bahsi geçen özel teknik şartname ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce bu bilimin uzmanları tarafından hazırlanmış, bu belgeler hazırlandıktan sonra da resmi bir üst yazıyla destek ekimleri müdürlüğüne gönderilir. Bu konularda herhangi bir yetki ve sorumluluğum yoktur. 13 aydır tutukluyum. Silivri'de 2 kış gördüm. 20 kişi olması gereken koğuşlarda 65-70 kişi kaldığım günleri biliyorum. Yeterli sayıda yatak yok diye 6 ay kilit pencere dibinde beton üzerinde yattım, beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi. - İSTANBUL