Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı: "Adımın dahi geçmediği, 5 adet dekontun benimle ne alakası olabilir?"

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan Avcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan sanık Erhan Daka, "Benim rüşvete aracılık etmem mümkün değildir. Seçim henüz yapılmamış sonucu da belli değilken 5 milyon bin lira rüşvet olarak verilmesi anlamsızdır. Ben ihalelerle ilgili tek bir bilgiye sahip değildim. Dosyada rüşvete ilişkin ne bir delil, ne de bir beyan vardır. Aziz İhsan Aktaş ve Akın Kumanlı'nın beyanları dikkate alınsa bile ben kamu görevlisi değilim. Üzerime suçu atan kişiler 1 gün bile tutuklanmadı, şüpheli bile olmadı" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık ilk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma, 3'üncü gününde devam ederken, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ki yargılamada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, çok sayıda partili ve milletvekilleri de izleyici olarak katıldı.

"Benim adımın dahi geçmediği, 5 adet dekontun benimle ne alakası olabilir?"

İddianamede, Beşiktaş Belediyesi'nden hak ediş ödemesi alabilmek için Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarında kullanması için 5 milyon 5 yüz bin lira ve araç talep ettiği öne sürülen Avcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Erhan Daka savunma yaptı. Daka savunmasında, "Utku Caner Çaykara'nın davetiyle seçimlerden sonra özel kalem müdürü olarak atandım. Daha sonraki seçimlerde de belediye başkan yardımcısı olarak atandım. Ailem ve yakın çevremle görüşerek, bu görevin sorumluluğuna girdim. CHP'de İstanbul'un 3. bölgesinde 13 ilçeden sorumluydum. Bayrak asımı gibi çeşitli işlerden sorumluydum. Araç temini benim sorumluluğumda değildir" şeklinde konuştu.

Duruşma, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü tutuklu sanık Adnan Acar'ın savunması ile devam ediyor. - İSTANBUL