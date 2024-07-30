Belediye başkanlığı seçimi husumetinden çocuğu tüfekle yaralayan genç tutuklandı

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'Belediye başkanlığı seçimi' husumetinden 17 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan genç tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu, 'belediye başkanlığı seçimi' husumetinden dolayı pompalı tüfekle ağır yaralayan 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinin kırsal mahallesi Gölalan'da ikamet eden M.B.belediye başkanlığı seçimi döneminde aralarında husumet oluşan 17 yaşındaki H.İ.T.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Belinden vurulan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun devam ederken, olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan M.B. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu suçta kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaralı M.B.'nin ilk ifadesinde olayın 'muhtarlık seçimi' husumetinden olduğunu söylediği ancak 'belediye başkanlığı seçimi' husumetinden kaynaklandığı ortaya çıktı.