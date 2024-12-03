Belediye Çalışanı Gibi Gelip Define Arayanlar Yakalandı - Son Dakika
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Belediye Çalışanı Gibi Gelip Define Arayanlar Yakalandı

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerine gelen Anıtlar Kurulu ekipleri, genç Roma dönemine ait bir kiliseye ait olması muhtemel tarihi lahit parçası buldu.

03.12.2024 21:49
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Belediye çalışanı gibi gelip şehrin göbeğinde define aramışlardı, neyi kazdıkları ortaya çıktı

Uzmanlar, bulunan tarihi lahidin ise genç roma döneminde bir kiliseye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

ISPARTA - Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, kaçak kazı yaparken elektrik ve doğalgaz hatlarına zarar vermeleri sonucu suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazı alanında bulunan tarihi bir lahit parçası ve boş küp parçaları, uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, Genç Roma dönemine ait bir kiliseye ait olabileceği belirtildi.

Olay, 19 Kasım akşamı 115. Cadde üzerinde, Kara Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepçe ile gece caddeye gelen dört şahıs, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazılan yerden boş küp parçaları ve lahit çıktı

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Anıtlar Kurulu ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Olayın ardından kazı alanı güvenlik altına alınarak kapatıldı. Bölgenin korunması için emniyet ekipleri ve güvenlik kameraları devreye sokuldu.

Tarihi lahit genç roma dönemde bir kiliseye ait

Anıtlar Kurulu'nun bölgede yapacağı incelemeler kapsamında jeofizik çalışmalar gerçekleştireceği ve ihtiyaç duyulması halinde alanın sit bölgesi ilan edilebileceği belirtildi. Uzmanlar, bulunan tarihi lahidin ise genç roma döneminde bir kiliseye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye Çalışanı Gibi Gelip Define Arayanlar Yakalandı - Son Dakika

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