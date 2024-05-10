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Belediye otobüsüne tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Ankara'da paten kayan 2 çocuk, arkadan tutundukları belediye otobüsüyle metrelerce ilerledi. Uyarıları dikkate almayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarında seyreden belediye otobüsünün arkasına takılan 2 patenli çocuk, uzun bir süre yol aldı. Kendilerini uyaran vatandaşlara yaptıkları tuhaf el kol hareketleri ile karşılık veren çocuklar, bir süre daha otobüsün arkasından sürüklenerek tehlikeye davetiye çıkardı.