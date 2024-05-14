Belediye personelinden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket: Canını tehlikeye attı, nehre düşen karacayı böyle kurtardı - Son Dakika
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Belediye personelinden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket: Canını tehlikeye attı, nehre düşen karacayı böyle kurtardı

Artvin'in Borçka ilçesinde nehre düşen karacayı kurtarmak için belediye çalışanı kendini tehlikeye atarak azgın suya daldı. Karacayı derede gören Serdar Korkmaz, tereddüt etmeden buz gibi sulara girerek, karacayı kurtardı.

14.05.2024 00:12
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Belediye personelinden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket: Canını tehlikeye attı, nehre düşen karacayı böyle kurtardı

Nehre düşen karaca kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde nehre düşen karacayı kurtarmak için belediye çalışanı kendini tehlikeye atarak azgın suya daldı. Karacayı derede gören Serdar Korkmaz, tereddüt etmeden buz gibi sulara girerek, karacayı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Borçka ilçesi Küçükköy mahallesi, Köroğlu mevkide yaban hayvanlarından yada köpeklerden koktuğu tahmin edilen karaca nehre düştü. Nehirden çıkmak için çabalayan karacayı gören Borçka Belediyesi çalışanlarından Serdar Korkmaz, bir an tereddüt etmeden nehrin azgın sularına girdi. Karacayı yakalamayı başaran Korkmaz, Orman İşletme Personeli Doğukan Turan'ın yardımıyla sudan çıkartmayı başardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren vatandaşlar karacayı yetkililere teslim etti. Sudan çıkarılan karaca veteriner hekimlerim kontrolünde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Borçka, Artvin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belediye personelinden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket: Canını tehlikeye attı, nehre düşen karacayı böyle kurtardı - Son Dakika

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