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Belediyenin park halindeki otobüslerine zarar verildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde belediyeye ait park halindeki otobüslere zarar verildi. Belediye başkanı Altuğ Dökmeci halk otobüslerine yapılan saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, kullanılabilir olan ve atıl durumda duran araçların camlarını kırıp içerisine zarar verildiğini söyleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Başkan Dökmeci açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Biz kendi çabamızla bazı çabalar içerisindeyiz. Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için. İhtiyaçları daha iyi giderebilmek için. Çalışmalarımız devam ediyordu. Geçen günlerde de bir basın açıklaması yaptık. Geçen günlerde hurdaya ayrılmış halk otobüslerini göstermiştik. Kullanılabilir hale getirilecek otobüslerde bunlar. Ancak bizim basın açıklamamızdan hemen sonra gördüğünüz gibi camlarımızı kırmışlar. Araçların içerisine girip bazı parçaları kesmişler. bizim sizlere hizmet etmek istememizin önüne geçmek isteyen bazı gruplar var. Gördüğünüz üzere bu gruplar çalışmaları devam ediyor. Biz bunlardan yılmayacağız. Hatta bu grupların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Şu anda burada ilçe emniyet müdürümüz de var. Kolluk kuvvetlerimize güveniyoruz. İnceleme gelecek gerekli tespitleri yapacak. Yataklarında nasıl rahat uyuyorlar gerçekten merak ediyorum. Burada zarar verilen şeylerin tamam kozlu halkının vergileriyle alınmış mallarımız malzemelerimiz. biz hizmet etmeye çalıştıkça önümüze geçiyorlar. Merak etmeyin biz yılmayız. Bu sadece küçük bir örneği. Olan yeri inceleme geleceği için içerisine girmiyoruz. İçeriden görüntü veremiyoruz. Olay yeri inceleme yaptıktan sonra sizlere içeriden de görüntüleri aktarcağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz merak etmeyin takipteyiz. Bu yapılan şey ne insanlığa ne vatandaşla ne yurttaşlığa hiçbir şeye uymayan bir hareket. Bunu yapan arkadaşlar yataklarında rahat rahat uymasınlar. İl Emniyet Müdürlüğümüz bu işin peşini bırakmayacak. Tek tek parmak izlerini alacak. Olay yeri inceleme yapılacak. Sizlere bilgiler vermeye devam edeceğiz."