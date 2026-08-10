Belen\'de Yangın: Otomobil Yandı

Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden alevler yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi ve otomobil kullanılmaz hale geldi.