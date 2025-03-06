Ece Gürel ormanda 4 gün nasıl hayatta kaldı? Uzmanı yanıtladı - Son Dakika
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Ece Gürel ormanda 4 gün nasıl hayatta kaldı? Uzmanı yanıtladı

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Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in açlık ve soğuk havaya rağmen hayatta olmasına ilişkin değerlendirme yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, "3-4 gün hayatta tutunmak için yeterli bir süre olabilir. Ortam sıcaklığı, yaş, ek hastalıkları ve olaydan önceki açlık ve susuzluk yaşam süresinin değişebilir. Biraz daha bekleseydi kötü haberler alabilirdik" dedi.

06.03.2025 15:14
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Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. Açlık ve soğuk havaya karşı hayatta kalmayı başaran Gürel'in nasıl hayatta kaldığı merak konusu oldu. Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, konuya ilişkin bilgi verdi.

"SUSUZLUK 3 GÜNDEN SONRA HAYATİ RİSK OLUŞTURUYOR"

Ortam sıcaklığı, kişinin yaşı, ek hastalıkları ve olaydan önceki açlık ya da susuzluk durumu gibi faktörlere bağlı olarak yaşam süresinin değişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Süngü, "Üç gün boyunca hayatta kalınabilir ancak bu süreçte halsizlik, bilinç bulanıklığı, vücutta çeşitli değişiklikler, organ fonksiyonlarında bozulmalar ve vücuttaki iyon ve minerallerde sağlığı bozacak olumsuz değişiklikler meydana gelebilir. Süre uzadıkça bu riskler daha da artar" diye konuştu.

"ORMANLIK ALANDA YAĞMUR BİRİKİNTİLERİ KURTARICI OLABİLİR"

Bulunulan ortamın da hayatta kalma sürecinde büyük bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Süngü, "Ece Gürel, İstanbul'daki bir ormanda bulundu. Orada belki ufak yağmur birikintilerinden faydalanmış, belki de bazı bitkileri tüketerek hayatta kalmış olabilir. Ancak geçmişte Kahramanmaraş ve Adıyaman depremlerinde insanların 6-8 gün boyunca aç ve susuz kaldığını gördük. Süre uzadıkça bazı kişiler, ortamda bulabildikleri sıvıları tüketerek hayatta kalmayı başardı. Ancak 8-10 günden sonra kurtarılan birçok kişi, çoklu organ yetmezliği ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"HİPOTERMİ ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Soğuk havanın vücut üzerindeki etkilerine de değinen Uzm. Dr. Süngü, hipoterminin ciddi bir risk taşıdığını belirterek "Vücudumuzun normal ısısı 37 derecedir. Eğer bu sıcaklık 35 derecenin altına düşerse hipotermi başlar. 32 derecenin altına düştüğünde ise ölüm riski ciddi oranda artar. Ece Gürel, kış aylarında ormanlık bir bölgede bulundu. Üzerinde koruyucu bir mont olmaması ve uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle vücut ısısı giderek düşmüş olabilir. Eğer birkaç gün daha bulunamasaydı, daha kötü bir tablo ile karşılaşabilirdik" dedi.

"AÇLIK VE SUSUZLUK VÜCUTTAKİ KAS VE YAĞ DOKULARINI TÜKETİYOR"

Açlık ve susuzluğun fizyolojik etkilerine de değinen Uzm. Dr. Süngü, "Bu süreçte vücut hayatta kalabilmek için kendi enerji kaynaklarını tüketmeye başlar. Öncelikle ağız kuruluğu ve bilinç bulanıklığı başlar. Sonrasında vücuttaki mineral ve iyon dengesinde bozulmalar meydana gelir. Özellikle kalp ritim bozuklukları sık görülür. Açlık süresi uzadıkça vücut, önce glikoz depolarını tüketir. Ardından protein ve yağları enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Kas dokusu ve yağ dokusunun erimesiyle kişi giderek zayıflar. Bu süreçte ritim bozuklukları ve ölüm riski de ciddi oranda artar" diye konuştu.

Ece Gürel ormanda 4 gün nasıl hayatta kaldı? Uzmanı yanıtladı

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Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel ormanda 4 gün nasıl hayatta kaldı? Uzmanı yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bud Clifford:
    istanbulda kaybolacak bir orman var ve istanbulun kalabalığından şikayet ediliyor.millet kabuğundan ayrılamıyor. bu kadına ormanda unutulmasına karşı oldukunuz tatlı sevimli masum köpecikler saldırmış olabilir 5 37 Yanıtla
  • Erol AY:
    Allah yaşamını bağışlamış. 34 0 Yanıtla
  • nisa9080:
    telefonu montunu bırakması mantıklı gelmedi ,üstelik tahsill bir hanımefendi,mimar mühendisi imiş dur bakalım sağlığına kavuşsun olayın aslı nedir öğrenmek istiyoruz , yüzlerce personel gece gündüz demeden arama yaptı,neyseki sağ olarak bulundu ,biz vatandaşlarimizin hayatını kaybetmesine razı değiliz, gün geçmiyorki her gün aile faciaları duyar olduk , toplum olarak hiç huzurumuz yok saygı sevgi güven kalmadı yolda yürürken selam vermek için kafanı kaldırdın insanlar barut fıçısı misali oldular hiç iyiye gitmiyoriz kutuplaşma çoğaldı , şu aşılar mı yaptı die düşünmüyor değilim ,2019 Türkiye si ile 2025 yılını şöyle bir hatırlayın diyorum, 0 0 Yanıtla
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