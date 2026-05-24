Belucistan'da Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 70 Yaralı

24.05.2026 13:20
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Quetta kentinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan bir servis trenine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 70 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yetkililer, patlamanın etkisiyle trenin üç vagonunun raydan çıktığını, iki vagonun ise devrildiğini belirtti.

Görgü tanıkları, patlamanın uzak bölgelerde de duyulduğunu, çevredeki araçlarda ve evlerde büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Quetta'daki hastanelerde acil durum ilan edildi

Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti'nin medya ve siyasi işler danışmanı Shahid Rind saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenler arasında üç sınır muhafızının bulunduğunu ve terör unsurlarının hiçbir şekilde müsamaha görmeyeceğini söyledi. Bugti'nin durumu bizzat takip ettiği aktaran Rind, Quetta'daki hastanelerde acil durum ilan edildiğini ve tüm sağlık personeli ve çalışanlarının göreve çağrıldığını bildirdi.

Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alarak olaya ilişkin soruşturma başlattı. - BELUCİSTAN

Kaynak: İHA

