Bennu Gerede'ye müstehcenlik soruşturması
Bennu Gerede, kolyesi ve açıklamaları nedeniyle müstehcenlik suçundan gözaltı talimatı aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir programda boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalara ilişkin 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı talimatı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gerede, hakkında gözaltı talimatı verildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bennu Gerede'ye müstehcenlik soruşturması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?