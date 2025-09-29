Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti - Son Dakika
Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti

Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti
29.09.2025 18:46
İstanbul'da bulunan benzin istasyonunda kasiyer ve pompacı olarak çalışan 3 kişinin, pos cihazlarıyla yapılan ödemeden sonra kasadan nakit para aldıkları, kart sliplerini işletmeye ibraz ettikten sonra ise yapılan alışverişi pos cihazıyla iptal ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin işletmeyi yaklaşık 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattıkları belirlendi.

İstanbul'dan sıra dışı bir soygun haberi geldi. İddiaya göre, Esenler'de Shell benzin istasyonunda 2022 ile 2024 yılları arasında kasiyer olarak çalışan Bayram S.A. ve 2021 ile 2024 yılları arasında pompacı olarak çalışan Ceyhan D. ve Mehmet U. pos cihazlarından yapılan ödemenin ardından kasadan nakit para aldı.

NAKİT PARA ALIP, POS CİHAZIYLA İPTAL ETTİLER

Kendi kartlarını da kullandıkları belirlenen zanlılar kart sliplerini muhasebeye haber vermeden pos cihazıyla iptal etti. Muhasebe sisteminde buldukları açıktan yararlanan 3 şüpheli işletmeyi 7 milyon 348 bin 968 lira zarara uğrattı. 3 çalışanın oyunu muhasebenin işletmeyi kontrolü sırasında ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşyerinin şikayetçi olması üzerine 3 kişi polis ekipleri tarafından kısa süre de yakalanarak tutuklandı. İddianamede, Bayram S.A. Ceyhan D. ve Mehmet U. hakkında, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Dava süreci devam ederken, tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D., Mehmet U. İle tarafların avukatları hazır bulundu.

"İŞLEM İPTALİ YAPMADIK"

Duruşmada savunma yapan sanıklar, kasa üzerinden herhangi bir işlem iptali yapmadıklarını, amaçlarının dolandırıcılık olmadığını ve işlem yapılan hesap sahiplerini tanımadıklarını iddia ederek, mahkemeden tahliyelerini talep etti.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, iptal işlemlerinin somut delillere dayandığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatları ise, olayda sanıkların dolandırıcılık maksadıyla hareket etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasında eksik hususların bulunduğunu belirterek, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ra71mo19:
    güzel ülkemin sahtekarı bitmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
