Benzinle Uğraşırken Yangında Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de baba evinde benzinle uğraştığı sırada çıkan yangında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sulusaray Belde'nde yaşayan Osman Güven (22), evlerinin kömürlük kısmında benzinle uğraştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alevlerin arasında kaldı. Olayı gören babaannesinin yardım çığlıkları üzerine komşular hızla olay yerine koşarak alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Osman Güven'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Osman Güven'in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.