Bergama'daki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi - Son Dakika
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Bergama'daki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken, tedbir amaçlı olarak bir mahalle boşaltılarak vatandaşlar güvenli bir alana yönlendirildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahale ediliyor. Yangın devam ederken, 282 kişinin yaşadığı Sarıcalar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden çıkarılarak güvenli bir alana yönlendirildi.

20.06.2024 21:27
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Bergama'daki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 7 saati aşkın süredir müdahale devam ederken, bir mahalle tedbiren boşaltılarak vatandaşlar güvenli alana yönlendirildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Ilgındere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer ile müdahale etti. Alevlere müdahale 7 saati aşkın bir süredir devam ederken, 282 kişinin yaşadığı Sarıcalar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar jandarma ekiplerince tedbiren evlerinden çıkarılarak güvenli bir alana yönlendirildiler. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bergama'daki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi - Son Dakika

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