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Besiciye boğa saldırısı kamerada - Son Dakika
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Besiciye boğa saldırısı kamerada

Kırşehir'de bir besici, boğanın saldırısına uğradı. Saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Besicinin sağlık durumu iyi.

Besiciye boğa saldırısı kamerada
25.01.2024 - 16:57,
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Besiciye boğa saldırısı kamerada

Sinirlenen boğa besiciyi bir köşeden diğerine savurdu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kızgın boğa besiciye saldırdı. Besicinin zor anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken besicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyünde meydana geldi. Bir ahırdan diğerine hayvanları dengelemek için alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan yara almadan kurtulan Karaman yaşadıklarını tebessümle anlattı. Karahan açıklamasında; "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum, gitti sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum da gayet iyi" dedi.

Olayın yaşandığı dakikalar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Kırşehir, Karaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Besiciye boğa saldırısı kamerada - Son Dakika


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