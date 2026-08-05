Beşikdüzü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Beşikdüzü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü

Beşikdüzü\'nde Trafik Kazası: 1 Ölü
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Trabzon'un Beşikdüzü'nde 87 yaşındaki emekli astsubay akülü aracına minibüs çarparak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşikdüzü ilçesi Denizli mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 tekerli akülü aracıyla günlük gazetesini almaktan dönen 87 yaşındaki 5 evlat babası emekli Hava Astsubay Şeref Özdemir'e sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KDT 622 plakalı minibüs çarptı. Kaza sonrası ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Beşikdüzü, 3. Sayfa, Trabzon, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşikdüzü'nde Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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