Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 23 yıl hapse çarptırılan Rıza Akpolat’ın, 3 taşınmaz ile bir otomobiline el konuldu

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan ve verilen kararda 23 yıl 3 ay 7 gün hapse çarptırılan Rıza Akpolat'ın, 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Akpolat'a ait 3 taşınmaz ile bir otomobiline el konulmasına karar verdi. Heyet, 2 yıl 8 ay 15 gün hapse çarptırılan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş ve ailesinin 2 yıl süre ile ihalelere katılamamasına hükmetti.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada sanıklara verilen cezaların detaylarına ulaşıldı. Mahkeme heyeti, 26 sanığın 'suç örgütüne üye olma', 4 sanığın ise 'örgüte yardım etme' suçlarından beraatlarına hükmetti.

23 yıl 3 ay hapse çarptırılan Rıza Akpolat'a 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezası

Mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan ve verilen kararda 23 yıl 3 ay 7 gün hapse çarptırılan Rıza Akpolat ayrıca, 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Akpolat'ın eşi tutuksuz sanık Yeşim Akpolat, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 781 bin 200 lira adli para cezasıyla cezalandırıldı. Akpolat'ın kayınbiraderi olan tutuksuz sanık Kazım Gökhan Yankılıç ise, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 5 yıl hapsine ve 1 milyon 111 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca sanık Rıza Akpolat'ın 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine hükmederken, bu suçtan hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Rıza Akpolat'a ait Bebek, Ortaköy ile Beykoz'daki 3 taşınmazı ile bir otomobiline el konulmasına karar verdi.

Öte yandan, Akpolat'ın akrabası tutuksuz sanık Burak Kangal, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 625 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Akpolat'ın baldızı tutuksuz sanık Çiğdem Yankılıç Kangal'ı da aynı suç yönünden 1 yıl 8 ay hapsine ve 312 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına ardından ise bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet ayrıca, Beykoz'daki bir taşınmazına da el konulmasına hükmetti.

Aktaş ve ailesine kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmama yasağı

Heyet, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapse çarptırılan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına ve iadesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanığın 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanmasına da karar verdi.

Aktaş'ın kardeşi tutuksuz sanık Doğan Aktaş ise 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Sanığın 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanmasına hükmedildi.

Öte yandan, Heyet, Aktaş'ın oğlu tutuksuz sanık Metin Aktaş ile akrabaları tutuksuz sanıklar Ayşegül Ünal ile Hamit Ünal'ın 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 1'er yıl 8'er ay hapsine hükmederken, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Heyet, Aktaş'ın kardeşleri tutuksuz sanıklar Tekin ve Ramazan Murat Aktaş'ı 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmasının yasaklanmasına hükmetti.

Mahkeme, Aktaş'ın kardeşi tutuksuz sanık Özkan Aktaş, yeğeni tutuksuz sanık Ferhat Aktaş ve akrabası tutuksuz sanık Üveys Ünal'ın üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca kararında, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapsine, tutuksuz sanık iş insanı Baki Nugay'ın üzerine atılı bazı suçlardan beraatına hükmetti. Heyet, Nugay'ın bazı suçlar yönünden duruşma içerisinde pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 127 sanığın beraatına hükmedildi

Heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 127 sanığın üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti. Mahkeme, bir kısım sanıklar yönünden cezalarda hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verirken, bazı sanıklar için de bazı suçlar yönünden ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.