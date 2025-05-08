Beşiktaş Belediyesi Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla ilgili davada, eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak aldı.

08.05.2025 17:30
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuksuz sanık Murat Hazinedar, 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 'hapis cezasına hükmedildiği' gerekçesiyle siyasi yasak cezası da aldı.

Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının 'irtikap' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği iddiasıyla aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada aralarında Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi'nin de bulunduğu 8 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Murat Hazinedar, "Üzerime atılı tüm suçlamalar usulsüz bir şekilde ele geçirilen evraklardan oluşturulmuştur. Hakkımda bu zamana kadar çok dava açıldı ve ben çoğundan beraat ettim. Bu davadan da beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Celal Abbas, "Önce bize çete dediler, biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz artık. 3 yıldır bu dava devam ediyor. Ben artık beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Suç işlemediğini belirterek son sözlerini söyleyen tutuksuz sanık Hüseyin Avni Sipahi ise, "Üzerime çok ağır suçlamalar atıldı. Ben görevi kötüye kullanmak gibi bir suçtan yargılanacaksam, bunun için İçİşleri Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Hiçbir suç işlemedim, amacım da bu olmadı. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Murat Hazinedar hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Hazinedar'ı 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutuksuz sanık Çetin Kırışgil'i 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 10 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanık Hüseyin Avni Sipahi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Belediye Meclis Üyesi Çetin Kırışgil ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mürvet Günday'ın 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek'in ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Hazinedar'a siyasi yasak

Esasa ilişkin kararda 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılan Hazinedar, 'hapis cezasına hükmedildiği' gerekçesiyle siyasi yasak cezası da aldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Hazinedar'ın 'irtikap suçuna teşebbüs etmek', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Hüseyin Avni Sipahi'nin aynı suçlardan 43,5 yıldan 96 yıla kadar, şüpheli Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil'in 10 yıldan 20 yıla kadar, diğer sanıkların ise 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediyesi Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı - Son Dakika

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