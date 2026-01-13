Baylan Pastanesi'nin kaçak kısımları yıkılıyor - Son Dakika
Baylan Pastanesi'nin kaçak kısımları yıkılıyor

Baylan Pastanesi\'nin kaçak kısımları yıkılıyor
13.01.2026 10:49  Güncelleme: 10:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımını gerçekleştirmeye başladı. Yıkım işlemleri, İstanbul boğaz hattındaki diğer kaçak yapılarla ilgili çalışmalara paralel olarak sürdürülmekte.

Beşiktaş'ta bulunan Baylan Pastanesi'nde tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına belediye ekipleri tarafından başlandı.

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, belediye ekipleri bugün de Beşiktaş'da bulunan Baylan Pastanesi'ndeki işlemleri gerçekleştirmek için harekete geçti. Sabah saatlerinde pastaneye gelen ekipler, kaçak yapıların yıkımı için bölgeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

