Beşiktaş'ta bulunan Baylan Pastanesi'nde tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına belediye ekipleri tarafından başlandı.
İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, belediye ekipleri bugün de Beşiktaş'da bulunan Baylan Pastanesi'ndeki işlemleri gerçekleştirmek için harekete geçti. Sabah saatlerinde pastaneye gelen ekipler, kaçak yapıların yıkımı için bölgeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3-sayfa › Baylan Pastanesi'nin kaçak kısımları yıkılıyor - Son Dakika
