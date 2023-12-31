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Beşiktaş'ta bir kadın otomobilin içinde darp edildi: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maslak'ta yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı. Öte yandan saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.

(SK- Mİ- ÖFA