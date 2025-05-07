Beşiktaş'ta eğlence mekanında silahlı saldırı! Saldırgan gözaltında - Son Dakika
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Beşiktaş'ta eğlence mekanında silahlı saldırı! Saldırgan gözaltında

Beşiktaş\'ta eğlence mekanında silahlı saldırı! Saldırgan gözaltında

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında bodyguard olarak çalışan şahıs, tartıştığı bir kişi silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli, olayda kullandığı silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

07.05.2025 21:56
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Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı kişiyi silahla vuran bodyguard, saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalandı.

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelmişti. İddiaya göre, eğlence mekanında taşkınlık çıkaran Z.E. (24) ile bodyguardlık yapan S.Y. (19) arasında tartışma çıkmış ve tarafların tartışması dışarıya taşmıştı. Büyüyen tartışmada S.Y., silahla Z.E.'ye ateş etti. Z.E, kanlar içinde yere yığılırken S.Y. ise olay yerinden kaçmıştı.

KULLANDIĞI SİLAHLA YAKALANDI

Saldırı sonucu ağır yaralan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Z.E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından şüpheli tespit edildi. Eğlence mekanında bodyguard olarak çalışan S.Y. (19), Küçükçekmece ilçesindeki adresinde olayda kullandığı silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

VURDUĞU KİŞİ SUÇLADI

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, olay gecesi Z.E. isimli şahsın mekan içerisinde taşkınlık çıkardığı, şahsı uyarmak için masasına gittiğinde kendisine yumruk attığını, olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini savundu.

Emniyette işlemleri devam eden şüphe S.Y, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta eğlence mekanında silahlı saldırı! Saldırgan gözaltında - Son Dakika

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