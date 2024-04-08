Beşiktaş'ta değnekçilik yapan şahıs yakalandı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta cadde ve ara sokaklarda değnekçilik yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'ne bağlı cadde ve ara sokaklarda değnekçilik yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen Y.K. isimli şahsın park alanlarına araç park eden sürücülerden vale hizmeti verdiğini belirterek ücret aldığı belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 2918 Sayılı K.T.K.'nın 79. "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
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