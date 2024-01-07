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Beşiktaş'ta Motosikletli Şahıslar Gençten Telefon ve Para Gasp Etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Motosikletli Şahıslar Gençten Telefon ve Para Gasp Etti

Beşiktaş'ta motosikletli iki şahıs, elektrikli scooter ile seyir halinde ilerleyen bir gencin bıçak zoruyla önce telefonunu ardından da bankamatiğe götürerek parasını gasp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan iki gaspçıdan biri tutuklandı.

Beşiktaş\'ta Motosikletli Şahıslar Gençten Telefon ve Para Gasp Etti
07.01.2024 - 11:16,
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Beşiktaş'ta motosikletli iki şahıs, elektrikli scooter ile seyir halinde ilerleyen bir gencin bıçak zoruyla önce telefonunu ardından da bankamatiğe götürerek parasını gasp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan iki gaspçıdan biri tutuklandı.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı yaşanan olayda Bener T. isimli bir genç, sabah saatlerinde evine gitmek üzere elektrikli scooter ile caddede seyretmeye başladı. O esnada motosikletle yanına yaklaşan iki şahıs, onu sıkıştırarak yere düşürdü. Gence bıçak doğrultan iki şahıs, cep telefonunu çaldı. Sonrasında Bener T.'yi motosikletine bindirerek bankamatiğe götüren şahıslar, bıçak zoruyla 2 bin lira parasını da çektirerek gasp etti.

Evine giderken önünü kesip gasp ettiler

Para ve telefonu alan iki şahıs ardından motosiklete binerek gözden kayboldu. Olayın ardından görgü şahidi Zekeriya N.'nin ihbarı üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Polis ekipleri, mağdur Bener T. ile görgü şahidinin ifadesini başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bıçak doğrultan şahsın emniyette 2 adet suç kaydı bulunan Mustafa D., diğerinin ise 5 adet suç kaydı bulunan Emircan Ç. olduğunu tespit etti.

Beşiktaş Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Devam eden çalışmalarda Mustafa D., Bahçelievler'deki evinde, Emircan Ç. ise Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan Mustafa D.'nin ifadesinde, olay esnasında alkollü olduğunu, cep telefonunu ve bankamatikten parayı kendisinin gasp ettiğini, çaldığı telefonu ise Fatih Aksaray'da tanımadığı bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.

Bıçaklı gaspçı tutuklandı

Emniyette işlemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D., çıkarıldığı mahkemece "gasp" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emircan Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Motosikletli Şahıslar Gençten Telefon ve Para Gasp Etti - Son Dakika


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